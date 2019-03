Real Madrid: Marcelo et Bale sur le banc contre l'Ajax

Après une difficile semaine, marquée par les 2 défaites lors des 2 Clasicos disputés à domicile (0-3, 0-1), le Real Madrid retrouve à nouveau sa pelouse de Santiago-Bernabeu pour le 8e de finale retour de Ligue des chammpions face à l'Ajax Amsterdam, défait à l'aller (1-2). Pour ce match retour, Santi Solari relègue une nouvelle fois sur le banc Marcelo et Gareth Bale aux côtés d'Asensio ou encore Isco ; le coach des Merengues titularise en revanche dans son onze de départ Reguilon et Lucas Vazquez. Les Français Raphaël Varane et Karim Benzema tiennent leur place au coup d'envoi.