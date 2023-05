Real Madrid - Manchester City : Rodri veut "se venger" après l'élimination de l'an dernier

Un sentiment de vengeance anime Rodri avant la demi-finale aller de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City. Ce mardi soir, les hommes de Pep Guardiola se déplacent sur la pelouse des Merengue en vue de la demi-finale aller et ce match sera suivi de près. Remake de la demi-finale de la saison dernière, cette double confrontation ne va pas manquer de piquant. Surtout que City avait subi une terrible élimination.

Vainqueur à l'aller à l'Etihad Stadium (4-3) l'an passé, Manchester City avait été renversé au Santiago Bernabeu au retour (3-1), avec un doublé de Rodrygo dans le temps additionnel de la deuxième période pour permettre aux hommes de Carlo Ancelotti d'arracher la prolongation. Mais cette saison, les cartes sont redistribuées et tout est possible. Surtout que Rodri a fait savoir en conférence de presse qu'il veut se venger du Real, alors que son coach Pep Guardiola a tenu à calmer le jeu, assurant que ce sentiment n'était pas bon à avoir.

Guardiola calme son joueur

"Le football nous offre la possibilité de nous venger. Nous n'avons peur de rien. Nous sommes convaincus à 100 % que nous pouvons nous qualifier. Nous sommes motivés par le sentiment que nous faisons de très bonnes choses cette année et que nous arrivons à notre meilleur moment. L'année dernière, nous avons effectué 180 minutes brillantes, mais parfois ce n'est pas suffisant, vous pouvez perdre en cinq minutes. Nous n'avons pas su gérer la situation de la bonne manière et nous en avons tiré les leçons. L'environnement a beaucoup changé",a assuré le milieu espagnol. "Mardi, nous essaierons de ne rien leur donner et de les tuer quand nous le pourrons et marquer des buts au moment où l'on peut punir", a poursuivi Rodri, ce qui n'a pas plu à Guardiola, auteur d'un tout autre discours.

"Nous ne sommes pas là pour nous venger, mais pour saisir une opportunité. Nous pouvons apprendre un peu de ce qui s'est passé. Il ne faut pas devenir fou. C'est un match de football. Je me suis penché sur les matchs de l'an passé et nous n'aurions pas pu mieux jouer à domicile", a assuré le coach des Cityzens. Ce dernier veut jouer le meilleur football possible ce mardi soir en vue de prendre un avantage avant le retour en Angleterre.