Real Madrid - Manchester City, les compositions officielles

C'est avec des compositions de départ assez surprenantes que le Real Madrid et Manchester City se défient en huitièmes de finale aller de Ligue des champions. Zinédine Zidane a choisi de se passer de Toni Kroos au milieu, au bénéfice de Luka Modric aux côtés de Casemiro et Valverde. Devant Courtois, la charnière Varane-Ramos est épaulée par Carvajal et Ferland Mendy. En attaque, c'est Isco et Vinicius Jr qui encadreront le leader offensif Karim Benzema.

En face, City se présente avec un onze plus classique mais adapté aux états de forme disparates du groupe. Gabriel Jesus est aligné en pointe, soutenu par Mahrez, De Bruyne et Bernardo Silva. Rodri et Gündogan sont alignés dans l'entrejeu, devant un quatuor défensif composé de Walker, Laporte (qui fait son retour en C1 cette saison), Otamendi et Benjamin Mendy.

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Varane, Ramos (c), Mendy - Casemiro, Valverde, Modric - Isco, Benzema, Vinicius.

Manchester City : Ederson - Walker, Laporte, Otamendi, Mendy - Rodrigo, Gündogan - Mahrez, De Bruyne (c), Bernardo Silva - Gabriel Jesus.