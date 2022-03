Real Madrid, les "Rois d'Europe" enfin de retour ?

Les "Rois d'Europe" sont-ils de retour ? Le club aux 13 Ligues des champions (un record) a assumé son statut, affiché sur un tifo déployé mercredi soir, mais l'éclatante "remontada" ne dissimule pas les carences qu'il devra corriger s'il veut prolonger son aventure européenne. Les plus optimistes comparent cette équipe à celle de 2018, alors conduite par son entraîneur Zinédine Zidane au dernier de ses trois sacres consécutifs en C1.

La "Maison blanche", qui s'était qualifiée pour la phase finale comme 2e de groupe derrière Tottenham, ne figurait pas parmi les favoris pour la victoire finale... avant d'être sacrée, contre Liverpool. Zidane parti, le Real a rappelé Ancelotti, l'été dernier, pour apaiser le vestiaire et tenter de renouer avec son glorieux passé. Avec, en toile de fond, le secret espoir que le technicien italien réitère l'exploit de 2014.

Un Benzema magique élimine le PSG :

L'héritage de la "Decima"

Pour la première année de son premier passage sur le banc merengue, après l'ère Jose Mourinho, il avait soulevé la très attendue "Decima", le 10e sacre du Real en C1, en battant l'Atlético Madrid 4-1 (a.p.) en finale. Bien parti pour devenir le premier entraîneur de l'histoire à remporter les cinq grands championnats européens, après avoir régné sur l'Italie avec l'AC Milan (2004), sur l'Angleterre avec Chelsea (2010), sur la France avec le PSG (2013) et sur l'Allemagne avec le Bayern (2017), Ancelotti incarne parfaitement l'essence de ce Real méthodique, placide, mais ambitieux. Son équipe, qui n'a pas vécu de grands chambardements malgré le départ de Sergio Ramos et Raphaël Varane l'été dernier, mise sur la continuité, dans le sillage de tauliers solides, comme Karim Benzema, Luka Modric, ou Thibaut Courtois, à défaut d'avoir l'effectif le plus clinquant du continent.

Demi-finaliste malheureux l'an dernier, stoppé aux portes de la finale par le futur vainqueur Chelsea, le Real espère mûrir comme le bon vin, comptant sur son expérience des grand rendez-vous pour aller chercher son 14e titre dans la compétition reine. "On a gagné grâce à notre force mentale", a assuré Benzema au coup de sifflet final. "C'est ainsi que l'on gagne ici", chantaient les supporters "merengue" à la fin du match, dans un stade Santiago-Bernabéu en transe, qui a battu son record d'affluence post-pandémie avec 59.895 spectateurs selon l'UEFA.

"C'est cela, le Real !"

Le Real est-il pour autant devenu, en un soir, l'un des favoris pour la victoire finale ? "Non", a coupé Ancelotti en conférence de presse, mercredi soir. "Comme je le dis depuis le début de la compétition, quand on est dans un bon soir, on peut rivaliser avec n'importe quelle équipe. Après le match aller, on aurait dit qu'on n'avait aucune chance de passer. On avait très mal joué, et le PSG très bien. Mais les choses ont changé", a poursuivi le technicien italien. Malgré cette victoire apothéose, de grosses failles subsistent dans le jeu. Le Real Madrid a été inférieur au Paris Saint-Germain durant 150 minutes: les 90 minutes du match aller, et les 60 premières du match retour.

Eduardo Camavinga : "Comme un fou sur le 3ème but":

Les Parisiens ont longtemps fait passer les "Galactiques" du Real pour des joueurs trop âgés et trop lents pour contenir leurs contres éclairs. L'excellente entrée en jeu d'Eduardo Camavinga, véritable cocktail vitaminé, a fait le plus grand bien aux Madrilènes en fin de match. "C'est cela, le Real Madrid !", s'est exclamé le journal sportif espagnol Marca, à sa une jeudi, évoquant une "nouvelle remontada de légende" et une "nuit inoubliable". "J'espère que ce sera une nuit oubliable", a rétorqué Ancelotti en conférence de presse, avec un sourire espiègle qui traduisait un espoir: que cette nuit de folie soit éclipsée par d'autres soirs de gloire --sans même attendre l'éventuelle venue cet été de la superstar parisienne Kylian Mbappé, dont rêvent tous les supporters madrilènes.

Ancelotti : "Dans les 30 dernières minutes, il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain":