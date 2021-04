Une première apparition qui donne le ton



Le 6 décembre 2005, Karim Benzema a joué ses premières minutes en Ligue des Champions grâce à une titularisation dans un match de poules sans enjeu contre Rosenborg. Si la victoire 2-1 des Gones était anecdotique, cette rencontre a toujours sa place dans l'histoire du football français. Ce soir-là, l'attaquant lyonnais a marqué le premier but de sa carrière professionnelle dans un match officiel. En marquant sur un centre en retrait de John Carew, il est surtout devenu le plus jeune buteur français de l'histoire de la C1, une marque qui tient toujours malgré les exploits de Kylian Mbappé.



Sauveur de l'OL à Ibrox Park



Deux ans plus tard, Karim Benzema s'est affirmé comme un titulaire indiscutable à la pointe de l'attaque lyonnaise. Une responsabilité assumée lors du dernier match de la phase de poules. Le futur international français s'est offert son premier doublé européen dans un match décisif. Sur la pelouse d'Ibrox Park, le natif de Bron a été à l'origine de l'ouverture du score de Sidney Govou puis a fait trembler les filets écossais à deux reprises en fin de match. Impliqué sur les trois buts de la rencontre, il a permis à l'OL de surclasser les Rangers pour rallier les huitièmes de finale et éviter une élimination précoce.



Un premier triplé face à un club français



En signant au Real Madrid durant l'été 2009, Karim Benzema est rentré dans une nouvelle dimension. En décembre 2010, enfin installé dans le onze madrilène, il s'est offert un premier triplé en Ligue des Champions. Face à Auxerre dans un match de poule, le Français a trompé Olivier Sorin à trois reprises. Cette performance lui a permis de terminer la saison européenne avec six réalisations, un total qu'il n'a battu qu'une seule fois : en 2011-2012 avec sept buts.



Décisif dans le Final 4



En 2018, pour sa quatrième et dernière Ligue des Champions en date, Karim Benzema a fait la différence dans le dernier carré. Lors de la demi-finale retour face au Bayern Munich, Karim Benzema a marqué deux buts pour permettre au club espagnol d'arracher le match nul et s'offrir la chance de réaliser le triplé en accédant à la finale. Quelques semaines plus tard, à Kiev face à Liverpool, le Français a contré une relance de Loris Karius pour ouvrir le score et permettre à la Maison Blanche de remporter sa troisième C1 d'affilée.



Un doublé pour rester en vie



Cette saison, après une entrée en lice compliquée, le Real Madrid a réussi à terminer la phase de poules à la première place du groupe B grâce à une victoire contre Mönchengladbach lors de la dernière journée. Alors que le club espagnol était encore sous la menace d'une élimination précoce, KB9 a pris les choses en main pour marquer deux buts de la tête et permettre aux Madrilènes de rester en course. Sans ce doublé, Karim Benzema n'aurait peut-être pas l'occasion de participer au dernier carré de la C1 pour la huitième fois de sa carrière à partir de ce mardi face à Chelsea.



Zidane : “On profite de Benzema"