Real Madrid : Les excuses d'Hazard après la polémique

Après la polémique, place aux excuses. En effet, au lendemain de l'élimination du Real Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions contre Chelsea (2-0), Eden Hazard a notamment présenté ses excuses aux supporters madrilènes. Pour rappel, une séquence captée à l'issue de la rencontre montrait l'ancien joueur des Blues tout sourire sur la pelouse de Stamford Bridge lors d'une discussion avec Edouard Mendy et Kurt Zouma, celle-ci est très mal passée en Espagne.

« Je suis désolé. J'ai lu beaucoup d'avis me concernant aujourd'hui et mon intention n'était pas d'offenser les fans du Real Madrid. Mon rêve a toujours été de jouer pour le Real et je suis venu ici pour gagner. La saison n'est pas terminée et nous devons nous battre ensemble pour la Liga. Allez Madrid ! », a lancé Hazard, ce jeudi, via son compte Instagram, suite à ce geste déplacé et qui a fait beaucoup jaser de l'autre côté des Pyrénées.