Real Madrid : Le match face à Valladolid sans Karim Benzema

A la veille du match face à Valladolid pour la 24eme journée de Liga, un dernier entraînement a été réalisé avec tout l'effectif du Real Madrid. Ou presque. D'après le quotidien espagnol Marca, Karim Benzema n'était pas de la partie. Et pour cause, dimanche dernier, face à Valence, le Français a reçu un gros coup à une cheville et ressent depuis une gêne. Par conséquent, il ne jouera pas ce samedi face au Real Valladolid. Pour le remplacer, plusieurs noms sont sortis, notamment celui de Mariano Diaz, qui n'a joué que douze matchs cette saison, ou encore celui du jeune Hugo Duro. Pour le moment, le club n'a pas encore officialisé l'absence de Benzema.





Un absent de plus contre l'Atalanta ?



Avec cette blessure, la présence de Karim Benzema dans le groupe pour le déplacement en Italie pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions face à l'Atalanta est également fortement compromise. Son absence serait un vrai coup dur pour les Merengue, déjà privés de Sergio Ramos, Dani Carvajal ou encore Marcelo. Si Eder Militão et Eden Hazard seront bientôt de retour sur la pelouse, pas sûr qu'ils le soient déjà à Bergame. Zidane se retrouve donc avec un groupe amoindri. Mais pas de panique, l'entraîneur aurait justement choisi de ne pas faire jouer Benzema contre Valladolid pour le préserver pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions. Rien de sûr donc pour l'instant. Le Real Madrid communiquera sur son buteur les jours qui précèderont la rencontre. Pour rappel, les Madrilènes ont terminé premiers de leur groupe, composé de l'Inter Milan, du Shakhtar Donetsk et du Borussia Mönchengladbach. Le tout avec un total de dix points, avec trois victoires au compteur, un match nul et deux défaites. Le coup d'envoi du match contre l'Atalanta est prévu ce mercredi à 21h00 au Gewiss Stadium.