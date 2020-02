À la veille du retour du Real Madrid aux affaires en Ligue des Champions, Sergio Ramos est revenu sur les récentes critiques ciblant son équipe. Le capitaine du Real déplore notamment les discussions autour du manque d'efficacité des Merengue. Pour lui, il n'y a pas débat. "Nous avons joués les premiers rôles en championnat lors des saisons précédentes et personne ne parlait de manque d'efficacité", a expliqué Ramos en conférence de presse. "Parler maintenant d'un manque de buts, c'est profiter de notre situation. Nous créons beaucoup d'occasions et faisons beaucoup de choses bien. Je ne sais pas si nous manquerons des opportunités demain (mercredi) contre City, j'espère que non ».

Ramos envoie un message à Bale



Alors qu'Eden Hazard a subi une nouvelle blessure qui devrait le tenir éloigné des terrains jusqu'à la fin de la saison, la question d'un retour de Gareth Bale dans le groupe se pose. Ramos répond et envoie un message : "En tant que capitaine, ce n'est pas à moi de juger de ce que les joueurs font dans leur vie personnelle. Nous connaissons tous l'équipe que nous représentons, la blessure d'Hazard est une mauvaise nouvelle, mais lorsque l'entraîneur veut sélectionner un coéquipier, il doit être prêt ».

Ramos : "Pas là pour juger les autres joueurs"