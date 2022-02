Real Madrid : La présence de Benzema contre le PSG est incertaine

Changement d'optique dans le dossier Karim Benzema. Si hier, mardi, Le Parisien confiait son optimisme quant à la présence de l'attaquant contre le PSG, mardi en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (21 heures), l'incertitude demeure à en croire les informations dévoilées par Marca. Touché le 23 janvier dernier face à Elche et contraint de sortir sur blessure, l'attaquant souffrirait d'une blessure plus grave que prévue. "Encore loin d’être à 100%", celui qui n'a pas encore repris l'entraînement collectif serait touché par une "petite déchirure au biceps fémoral", plutôt que par une douleur aux ischio-jambiers, comme annoncé par le Real.

Vers un forfait contre Villarreal pour la dernière répétition avant le PSG

Le plan initial de le voir reprendre le chemin de la compétition face à Villarreal, ce samedi lors de la 24ème journée de Liga (16h15) semble avoir pris du plomb dans l'aile, à tel point que la présence de Benzema face à la formation d'Unai Emery " est presque exclue " selon le média espagnol. Auteur de 24 buts et de 9 passes décisives en 28 apparitions toutes compétitions confondues avec le Real Madrid depuis l'entame de la saison, Benzema est un élément très important de Carlo Ancelotti et le technicien italien aurait la crainte d'une possible rechute de son capitaine. Absent lors des deux dernières rencontres du club merengue contre l'Athletic Bilbao (défaite 1-0 et élimination en Coupe du Roi) et Grenade (succès 1-0), le natif de Lyon devrait logiquement ne pas être à son meilleur niveau en cas d'une possible présence face au PSG. Pour ce match si important dans l'avenir européen du Real Madrid, vainqueur à 13 reprises de la reine des compétitions de clubs, "les délais sont plus que courts", synthétise Marca.