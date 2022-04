Real Madrid : Karim Benzema, double ration de triplé !

Il a déjà volé la vedette à Kylian Mbappé lors du tour précédent, avec un coup du chapeau qui a éliminé le PSG. Cette fois, il a brillé dans le jardin du vainqueur de l'édition 2021, chez des tenants impuissants. A Stamford Bridge, l'ancien Lyonnais a réussi un nouveau "hat trick" (21e, 24e, 46e) qui a permis à son équipe de faire un grand pas vers les demi-finales, avant le match retour mardi. Le N.9 a d'abord frappé de la tête, deux fois, à la réception de centres signés, respectivement, par Vinicius Junior et Luka Modric. Il a eu besoin de moins d'une minute en seconde période pour aller planter le troisième, en profitant d'une énorme erreur de relance du gardien Edouard Mendy, qui rappelle celle commise par le Parisien Gianluigi Donnarumma. Le quatrième lui a échappé pour quelques centimètres, sa frappe léchant le poteau droit du portier sénégalais (42e).

La performance est exceptionnelle, mais pas inattendue, tant l'attaquant âgé de 34 ans multiplie les prouesses ces derniers mois. Il a ainsi marqué 13 buts, lors de ses sept derniers matches en club. Il compte 37 réalisations cette saison, soit son meilleur total depuis qu'il est à Madrid (13 saisons), devant ses 32 buts marqués en 2011-12. En C1, il en est à 11, le total le plus élevé pour un Français depuis Just Fontaine en 1958/59, a remarqué le statisticien Opta. "J'ai dit, il y a deux ans, qu'il était sans doute le joueur le plus sous-coté dans le football mondial, ce n'est peut-être plus le cas", a lancé mardi l'entraîneur des "Blues" Thomas Tuchel. Le gardien madrilène Thibaut Courtois est plus direct : "Karim est le meilleur attaquant du monde."

Capitaine courage

Avec quatre triplés dans la compétition reine, dont deux consécutifs, Benzema n'est devancé que par Cristiano Ronaldo (8), Lionel Messi (8) et Robert Lewandowski (5). Mais limiter l'influence de l'attaquant à ces chiffres serait trop réducteur, car le joueur dépasse le statut de simple pourvoyeur de buts. Le capitaine du Real a gagné en maturité, comme l'a remarqué Tuchel. "La façon dont il a assumé ses responsabilités, le rôle primordial qu'il joue comme capitaine, maintenant, c'est très impressionnant", a constaté le technicien souabe. La défaite contre le FC Barcelone (4-0) avant la trêve internationale, sans le "Nueve", blessé à un mollet, a rappelé que le Real n'était plus la même équipe quand le Français est à l'infirmerie.

Le meilleur buteur de Liga (24 buts), et meilleur... passeur du Championnat d'Espagne (11 passes décisives), peut envoyer le Real sur le toit de l'Europe s'il reste dans une telle forme physique. Son plafond semble si haut. Avec le Mondial à venir au Qatar (21 novembre-18 décembre), et l'hypothétique arrivée de Kylian Mbappé au club merengue, qui courtise l'attaquant du PSG en fin de contrat cet été, le "Gone" a encore tant d'occasions pour briller ! Voire le Ballon d'Or ? "C'est un objectif", a-t-il dans un entretien avec le quotidien sportif L'Equipe paru mardi. C'est une motivation, mais pas seulement personnelle. J'englobe l'équipe. Car si j'arrive à emmener mon équipe à remporter des trophées, forcément derrière il y aura des récompenses individuelles."

Triplé de Benzema et le Real s'impose à Chelsea !