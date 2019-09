Real Madrid / Eden Hazard : « Je suis à 100% »

Mardi soir, à partir de 18h55, le Real Madrid jouera déjà gros au sein d'une poule A où il occupe, pour l'heure, la dernière place après avoir été corrigé au Parc des Princes par le Paris Saint-Germain (3-0). La 2e journée de Ligue des champions doit permettre à l'équipe espagnole de se remettre en selle, dans son fief de Santiago-Bernabeu et contre le FC Bruges. L'occasion pour Eden Hazard de retrouver un adversaire de sa terre natale, et se montrer enfin décisif sous ses nouvelles couleurs. Car le numéro 7 n'a toujours pas convaincu de l'autre côté des Pyrénées depuis son transfert de Chelsea.

"Je me sens bien. C'est vrai que les gens attendent beaucoup de moi, et je sais aussi que je peux faire mieux, a reconnu l'intéressé ce lundi face à la presse. Il y a des critiques, moi aussi je suis critique envers moi-même. Tout n'est pas parfait pour le moment, mais maintenant je suis à 100% et j'espère pouvoir faire mieux lors des prochains matches". Car la pression médiatique et populaire commence à se faire plus intense sur le Diable rouge, débarqué comme la véritable star censée faire oublier un certain Cristiano Ronaldo. "Je sais que les gens attendent beaucoup de moi et c'est à moi de faire mes preuves, reconnaît l'ancien attaquant de Chelsea. Les gens ont vu ce que j'ai pu faire en France ou chez les Blues, donc je dois progresser".



Car Eden Hazard a changé de monde, et se retrouve désormais soumis, à 28 ans, à une exigence quotidienne bien plus élevée qu'en Angleterre. L'ex-star du Losc doit aussi se remette progressivement en jambes, à la suite d'une préparation tronquée par une blessure. "Je suis à 100% maintenant, je ne suis plus blessé, je dois marquer des buts, et quand je recommencerai à marquer et à faire de bons matchs, ce sera plus simple", résume-t-il comme pour signifier qu'il est en quête d'une forme de confiance perdue.

Néanmoins, la route est encore longue pour ne serait-ce que se rapprocher, sans même envisager de l'égaler, de l'extraordinaire Cristiano Ronaldo. "Je ne doute pas de moi, j'ai confiance en moi, a-t-il certifié face aux médias. Nous connaissons très bien le passé du numéro 7 dans ce club, et je dois montrer que je peux être le meilleur du monde. Je ne suis pas encore un Galactique, ce sera à moi de le prouver". Et sans doute espère-t-il profiter de la visite du FC Bruges mardi soir pour commencer à écrire sa propre légende.

