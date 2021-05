Real Madrid - Eden Hazard au bon souvenir de Stamford Bridge

Plus de trois mois qu’il attendait ça. Pour la première fois depuis le 30 janvier, Eden Hazard a débuté un match, samedi, lors de la victoire du Real Madrid contre Osasuna (2-0). Clairement en manque de rythme pour son troisième match après avoir souffert d’une énième blessure musculaire, il a débuté fort, réalisant une belle talonnade avant de mettre à contribution le gardien adverse. Mais le Belge a ensuite, assez logiquement, baissé de pied et a été remplacé à vingt minutes du terme.



Quatre jours auparavant, il avait signé une entrée anonyme pour ses retrouvailles face à Chelsea. Remplaçant de Vinicius à la 66e minute de jeu, il avait souffert de la comparaison avec le virevoltant Christian Pulisic, son successeur à Stamford Bridge et auteur de l’ouverture du score. L’Américain s’est pourtant montré irrégulier depuis son arrivée, et il est encore très, très loin d’afficher les mêmes états services qu’Hazard à Chelsea. Ce qui rend encore plus douloureuse la chute du Diable Rouge, recruté pour 100 millions d’euros par le club merengue à l’été 2019, avec qui il n’a marqué que quatre buts et aura passé plus de temps à l’infirmerie que sur les terrains.



Zidane a "besoin de lui"



En sept saisons dans la capitale anglaise, l’ancien Lillois était pourtant rarement absent, et avait compilé 110 buts en 352 apparitions toutes compétitions confondues. Elu joueur de l’année en Premier League par ses pairs en 2015, il a fini à deux reprises meilleur passeur du championnat (2013 et 2019), et aura remporté à deux reprises le titre de champion d’Angleterre, mais aussi deux fois la Ligue Europa et la FA Cup, et une fois la League Cup. Un véritable talisman pour Chelsea et ses supporters, qu’Hazard se languissait de retrouver dans son ancien jardin de Stamford Bridge.



Ce ne sera malheureusement pas possible, puisque cette demi-finale retour de mercredi se déroulera à huis clos en raison des restrictions sanitaires. Après le match aller (1-1), il avait évoqué pour BT Sport ces retrouvailles forcément particulières : "C’est toujours bien de jouer face à des amis, et j’en ai quelques-uns là-bas. Mais aujourd’hui, je suis un joueur du Real Madrid. Et je veux juste gagner, que ce soit contre Chelsea ou n’importe quelle équipe." Si on ne sait pas si Zinédine Zidane le titularisera de nouveau à Londres, même si le Français a reconnu avoir "besoin de lui", cela pourrait être une bonne occasion de se relancer dans son ancien jardin pour le joueur de 30 ans.



