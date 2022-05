Le Real Madrid est confiant avant son choc contre Manchester City. D'une part, parce que les Merengues ont déjà remporté la Liga et qu'ils l'ont fait avec presque tous leurs joueurs dans le bon état d'esprit. La conséquence est que ce sera sans doute l'un des choix les plus compliqués pour Carlo Ancelotti, conscient qu'il devra laisser sur le banc des joueurs en grande forme et des joueurs qui méritent une place dans le match pour une place en finale à Paris.

Ancelotti devra faire un choix



La seule certitude est qu'il y a trois joueurs qui n'ont aucune chance de jouer - Gareth Bale, Eden Hazard et Luka Jovic. Le cas qui, selon Marca, soulève le plus de doutes pour Ancelotti est celui de Rodrygo Goes, qui a commencé le match aller mais en raison de l'absence de Casemiro, ce qui a laissé Fede Valverde au milieu de terrain. Cependant, avec le retour du Brésilien, il reprendra sa place aux côtés de Toni Kroos et Luka Modric. L'Uruguayen pourrait donc évoluer aux côtés de Karim Benzema et Vinicius Junior, ou jouer comme quatrième milieu de terrain.