Dani Alves, le latéral droit du FC Barcelone, a mis en ligne un message sur Instagram peu après la remontée historique du Real Madrid contre Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions. Le Brésilien, passé notamment par le PSG, a fait référence au match de Los Blancos sans mentionner l'équipe de Carlo Ancelotti dans un message qu'il a partagé avec ses plus de 36 millions de followers.

Le petit mot d'Alves pour ses compatriotes

"Amis du football" a écrit Alves. "Comme dans la vie, la chance n'existe pas dans le football. Soit vous dominez le jeu, soit le jeu vous domine. Ah, que serait le football sans les Brésiliens." La dernière phrase fait référence à la performance exceptionnelle de Vinicius Junior, ainsi qu'aux deux buts de Rodrygo Goes et aux solides prestations d'Eder Militao et de Casemiro.