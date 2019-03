Real Madrid-Courtois: "La crise, c'est un grand mot"

Est-ce parce qu'il n'était pas des 3 derniers titres européens et n'a débarqué à Madrid qu'en début de saison, toujours est-il que Thibaut Courtois a été l'un des rares Madrilènes à se présenter rapidement devant la presse à l'issue de l'élimination du Real dès les 8e de finale de la Ligue des champions par l'Ajax Amsterdam (1-4, aller : 2-1). Pour le gardien belge, s'il faut reconnaître que la saison est un échec, pas question de dramatiser à chaud ; il préfère se projeter sur la suivante...

"Le premier but, c'est une petite faute qu'on fait, Tadic met une bonne pression, prend la balle, fait la passe et ils mettent un beau but. Le deuxième c'est un contre après un corner... tu sais que c'est un match compliqué, analyse-t-il. La crise à Madrid ? C'est un grand mot. On avait fait un bon début février en battant l'Atlético, match nul contre le Barça en Coupe, on gagne à l'Ajax, on se sentait bien, assure le gardien sur RMC Sport. C'est vrai que ces derniers jours, c'est dur, on perd en Coupe, en championnat et ce soir. Tous les grands trophées sont un peu perdus. On doit se relever, essayer de bien terminer la saison, avec le plus de points possible et travailler pour l'année prochaine."