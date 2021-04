Real Madrid – Chelsea : Tuchel déçu, Varane soulagé

Raphaël Varane (défenseur du Real Madrid, RMC Sport) : "Ce n'est que le match aller, il y a encore un match retour. On a eu un gros pressing, ça nous a fait mal mais on a réussi à franchir cette première ligne de pressing, et derrière on a été plus dangereux. Et puis il y a eu ce but de Karim qui nous a fait du bien. C'est à partir de ce moment qu'on a été bien dans le match. En deuxième mi-temps on a été meilleurs".

Thomas Tuchel (entraîneur de Chelsea, RMC Sport) : "On ne peut pas être énervé mais déçu. C’est décevant parce qu’on doit marquer, surtout quand on peut mener 2 ou 3 à 0 à la mi-temps. C’était un début de match extraordinaire. Lorsqu’on ne concrétise pas, c'est difficile aussi de ne pas perdre confiance. Donc je suis de ce côté-là satisfait de la réaction de mes joueurs en seconde période. D'autant que nous avons vu, sur la fin, que nous étions fatigués."