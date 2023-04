Real Madrid - Chelsea : Todd Boehly lourdement moqué après son pronostic d'avant-match

Chelsea continue de vivre une saison très galère. Ainsi, les Blues ont été défaits en quart de finale aller de la Ligue des Champions face au Real Madrid avec une défaite 2 buts à 0 au stade Santiago Bernabeu. Les hommes de Franck Lampard n'ont pas réussi un exploit lors de ce match aller et ils vont devoir sortir un énorme match au retour afin de se qualifier pour les demi-finales et d'espérer une qualification en Coupe d'Europe la saison prochaine.

Car en cas d'élimination, Chelsea aura bien du mal à se qualifier pour l'Europe via le championnat, étant donné que les Londoniens sont dans la deuxième partie de tableau en Premier League. Le président de Chelsea, Todd Boehly, a donc encore passé une soirée délicate, lui qui a d'ailleurs été moqué après le match suite à son pronostic fait avant la rencontre et dans lequel il prédisait une large victoire de ses joueurs.

Boehly moqué

Ainsi, avant la rencontre, Boehly avait indiqué que Chelsea allait l'emporter 3 buts à 0 au Bernabeu. Sauf que les Blues ont été défaits 2 buts à 0 et ont terminé la rencontre à 10 contre 11 suite à l'expulsion directe de Ben Chilwell à l'heure de jeu. De ce fait, Boehly a été moqué sur les réseaux et cela a fini par devenir une habitude, lui qui a succédé à Roman Abramovitch en avril 2022. Boehly a dépensé plus de 680 millions d’euros sur le marché des transferts, sans obtenir de résultats, et il a viré deux entraîneurs avec Thomas Tuchel puis Graham Potter licencié. Autant dire que Chelsea a intérêt de créer l'exploit lors du retour car Boehly pourrait prendre très cher sur les réseaux sociaux sinon.