Sans Ramos, Varane semble moins sûr de lui



3 - Raphaël Varane a réalisé 3 erreurs menant à un but en Ligue des champions en 2020, c'est au moins 2 de plus que tout autre joueur sur cette période en C1. Étrange. pic.twitter.com/5DwKDC96VN

— OptaJean (@OptaJean) December 1, 2020

Le Real Madrid n'a pas pu s'imposer face au Shakhtar Donetsk, ce mardi en Ligue des Champions (0-2). Et Raphaël Varane n'est pas forcément à oublier, tant il n'a pas su, comme d'autres éléments, se montrer au niveau. Le défenseur central du Real aurait pu se faire expulser dès la 14e minute et une intervention non maîtrisée sur un attaquant en tant que dernier défenseur. Il n'a été sanctionné que d'un carton jaune.Toutefois, il a commis une erreur provoquant le but de Dentinho, avant l'heure de jeu (57e). S'écartant de la course du ballon après un mauvais contrôle de Mendy, Varane a vu son opposant ouvrir la marque et plonger le Real dans le doute. Lors du match aller, il avait été impliqué dans le mauvais sens en marquant un but contre son camp.D'après Opta, Varane compte déjà trois erreurs synonymes de but adverse depuis le début de la Ligue des Champions édition 2020-2021. Aucun autre joueur n'a été aussi impliqué dans des buts encaissés.Sans la présence de Sergio Ramos à ses côtés, Varane va devoir élever son niveau si il ne veut pas connaître une période de doutes plus longue que prévue. Ce samedi en Liga, c'est le FC Séville (16h15) qui sera au menu du Real Madrid.