Real Madrid : Casemiro évoque Camavinga et Mbappé

Mbappé figure dans le top 3 mondial selon Casemiro

Bien qu'il ne soit pas notre joueur, c 'est un grand joueur, il fait partie du top 3 mondial. Il est compatible avec n'importe quel joueur dans le monde, également avec Vinicius. Mais ce n'est pas notre joueur, on ne peut pas parler de lui", a expliqué Casemiro au sujet de Mbappé.

Son absence est celle du meilleur numéro 9 du monde", s'est lamenté Casemiro, qui a valorisé les présences de Luka Jovic et Mariano Diaz afin de remplacer un Benzema devenu indispensable au Real.

Casemiro ne doute pas des qualités d'Eduardo Camavinga, ni de celles démontrées depuis de nombreuses années par Kylian Mbappé. Ce lundi, le milieu de terrain du Real Madrid a été sondé sur les deux éléments en conférence de presse, à la veille de l'affiche face à l'Inter Milan pour le dernier match du groupe D dans cette phase de poules de la Ligue des Champions (mardi, 21 heures). Arrivé au Real cet été en provenance du Stade Rennais contre 31 millions d'euros, Camavinga figure logiquement derrière le trio Casemiro-Modric-Kroos dans la hiérarchie mais possède la confiance du club à en juger par les propos de Casemiro. "Il est jeune, il a beaucoup d'énergie, il a beaucoup d'envie. Il ne faut pas lui mettre la pression car il n'a que 18 ans. Parfois il va trop vite, mais c'est la réalité du club et on peut compter sur lui. Le staff lui fait beaucoup confiance, c'est sa première année au Real Madrid", a apprécié Casemiro dans des propos retranscrits par RMC Sport. Titularisé à 4 reprises cette saison en Liga, Camavinga a disputé 15 matches toutes compétitions confondues avec le club merengue, dont le dernier lors de la victoire face à la Real Sociedad, en Liga, samedi (24 minutes, en entrant en jeu à la place de Casemiro, ndlr).Avant de défier l'Inter Milan pour la première place du groupe D en Ligue des Champions (le Real compte 2 points d'avance), Casemiro a également été sondé sur une possible venue de Kylian Mbappé et la compatibilité éventuelle avec Vinicius Junior, élément central du Real Madrid depuis le début de la saison, comme peuvent le démontrer ses 10 buts et 2 passes décisives sur le plan national. "Le Real Madrid évoluera sans Karim Benzema face à l'Inter Milan. En effet, l'attaquant tricolore a dû sortir à la 16ème minute de la rencontre contre la Real Sociedad et souffre d'une blessure sans gravité aux ischio-jambiers de sa cuisse gauche comme indiqué par L'Equipe. Non convoqué dans le groupe par Carlo Ancelotti, Benzema pourrait toutefois revenir face à l'Atlético de Madrid, dimanche en Liga (21 heures).