Real Madrid - Camavinga : "Ce n'est pas un miracle"

C'est encore une soirée incroyable, un grand match au Bernabéu, une défaite qui a un goût très doux. On a souffert mais on n'a pas lâché jusqu'au bout. Je pense que malgré le score de 0-3 nous n'avons pas fait un mauvais match mais Chelsea a tout donné et nous avons continué à nous battre, nous espérions inverser le résultat, l'entraîneur a fait de bons changements qui ont changé le match et nous sommes très heureux. (Une préférence entre City et l'Atlético pour la demi-finale) : "C'est une question difficile, je ne peux pas vous le dire. Si vous voulez gagner la Ligue des Champions, vous devez battre toutes les équipes, peu importe. Ce sont deux équipes fortes, l'important est que nous soyons en demi-finale et que demain nous puissions en profiter."





15 – Le Real Madrid a atteint les demi-finales de la Ligue des Champions pour la 15e fois, dont 10 lors des 12 dernières éditions, plus que toute autre équipe. Roi. pic.twitter.com/Pdt9LY8pCk

Le point positif est que nous n'avons pas abandonné. Peu d'équipes peuvent venir ici et les dominer, comme nous l'avons fait. Sur les deux matchs, si vous commettez le type d'erreurs que nous avons commises, vous êtes puni . Avant le match, peu de gens pensaient que nous pourrions mener 3-0. Puis leur classe individuelle s'est révélée à travers Modric et Benzema".

