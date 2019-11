Real Madrid: Benzema un peu plus dans la légende merengue ?

Quatrième buteur de l’histoire de la Ligue des champions avec pas moins de 60 buts en 115 apparitions en C1, Karim Benzema pourrait un peu plus entrer dans les annales du Real Madrid.

Car avec 48 buts sous le maillot merengue en Ligue des champions, l’ancien Lyonnais n’est plus qu’à une unité de la légende Alfredo Di Stefano, auteur de 49 buts dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe.

Un nouveau but, ce mercredi, face à Galatasaray permettrait donc au Français de rejoindre l’Argentin sur la troisième marche du podium des buteurs madrilènes les plus prolifiques derrière l’inévitable Cristiano Ronaldo, 105 buts au compteur en Ligue des champions avec le Real, et Raul, qui suit avec 66 buts.

Ça méritait bien la Une de AS avec en titre un joli "Monsieur Champions".