Real Madrid : Benzema sera là contre le PSG

Karim Benzema en sera. Absent des terrains depuis le 24 janvier et une blessure aux ischio-jambiers contractée lors du match de Liga contre Elche (2-2), l'attaquant du Real Madrid disputera, sauf rechute, le 8ème de finale aller de Ligue des Champions face au PSG, le 15 février, selon les informations du Parisien. "Selon nos informations, l’attaquant madrilène se sent de mieux en mieux et son processus de guérison se déroule bien", précise la source à propos du joueur âgé de 34 ans qui, si il n'a pas joué face à Grenade dimanche (1-0), espère grappiller du temps de jeu contre Villarreal, samedi en Liga (16h15) pour la dernière répétition avant l'échéance dans la reine des compétitions de clubs.



Sans Benzema, le Real Madrid peine à convaincre

Tu crois que rien ne va, Rassure-toi… 🌟 pic.twitter.com/XooW0bHvwX

— Karim Benzema (@Benzema) February 7, 2022

En son absence, le Real Madrid de Carlo Ancelotti a jusqu'ici affiché peu de certitudes, en étant éliminé en huitième de finale de la Coupe du Roi sur la pelouse de l'Athletic Bilbao (1-0) puis en l'emportant de justesse face à Grenade (1-0). Suite au succès obtenu sur la marge minimale contre son dernier opposant, Carlo Ancelotti a confié son espoir en conférence de presse concernant les différents blessés de son effectif, et donc Karim Benzema. "Je pense que la semaine est très importante pour nous. Nous n’avons pas abordé ce match à cent pour cent.





Cette saison, Benzema est un élément indispensable à la bonne marche du club merengue - leader de Liga avec 6 points d'avance sur le FC Séville. En 28 matchs toutes compétitions confondues, le natif de Lyon a marqué 24 buts et délivré 13 passes décisives. Au micro de Telefoot, il a reconnu qu'affronter le PSG n'était pas forcément un cadeau. "On aurait aimé un autre adversaire, mais on a pris le PSG. Dans ce genre de confrontation ça se joue à rien, mais nous, on est prêt", a affirmé le joueur du Real Madrid.