Real Madrid - Benzema : "L'équipe qui me faisait le plus peur, c'était Paris"

Devenu le troisième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid, Karim Benzema y a toujours cru. Le 9 mars dernier, il a inscrit un triplé contre le PSG en 8ème de finale retour de la Ligue des Champions (3-1 ; aller 1-0), permettant à son équipe de rejoindre les quarts de finale, avec une opposition prévue contre Chelsea, mercredi à 21 heures. Malgré le score de 1-0 en faveur du PSG à la pause du côté du Bernabeu, consécutivement au but de Kylian Mbappé, Benzema n'a jamais pensé la mission impossible pour les joueurs de Carlo Ancelotti, comme il l'a confié à L'Equipe, ce mardi.

"À la mi-temps, j'ai pris la parole et j'ai dit à tout le monde : 'Les gars on est bien. On a pris un but mais en essayant d'attaquer. C'est normal, on doit attaquer. Il faut juste faire attention aux contres. Tranquille', a-t-il affirmé, décrivant également que le club de la capitale était souvent coupable de relâchements. "Et puis quand on a marqué, ils se sont dit qu'ils avaient perdu le match, alors qu'il n'y avait que 1-1... Ça leur arrive souvent ça, ils lâchent mentalement."

Ni City, ni le Bayern, ni Liverpool : la crainte de Benzema était le PSG

Avant le quart de finale aller contre Chelsea, mercredi à Stamford Bridge, le capitaine du Real Madrid a estimé que les chances étaient égales entre les tenants du titre de la compétition et le club merengue. "Chelsea est une très bonne équipe, on ira là-bas pour chercher un bon résultat", a glissé l'attaquant. Si Manchester City, Liverpool et le Bayern Munich semblent au-dessus du reste, Benzema a ciblé des points faibles chez les trois formations. Concernant l'équipe de Pep Guardiola : "leur objectif est de garder la balle et de faire une longue possession dans le camp adverse. Mais ils ne sont pas encore tombés contre une équipe qui les attaque bien dans le dos..." ; à propos du Bayern Munich, Benzema a souligné que "c'est une équipe qui marque des buts mais qui en encaisse aussi beaucoup. Je vois leurs matches, des fois ils subissent des contres où ils sont deux défenseurs contre quatre attaquants", avant de synthétiser : "L'équipe qui me faisait le plus peur, c'était Paris".

"Avec Mbappé, on s'entend bien car on sait ce que l'autre va faire"

Et justement, alors que le PSG tente de faire son maximum afin de conserver Kylian Mbappé du côté du Parc des Princes, Benzema a de nouveau affiché son intérêt concernant son partenaire chez les Bleus, cible de longue date du Real Madrid. "Oui, je le dis souvent. J’aime jouer avec lui en sélection et j’aimerais jouer avec lui en club. Je pense qu’on marquerait le double de buts. Ou peut-être même le triple ! (Rires.)", a insisté l'attaquant, décrivant l'entente entre les deux éléments sous le maillot de l'équipe de France : "Avec Mbappé, on s'entend bien car on sait ce que l'autre va faire. Par exemple, on aime tous les deux aller à gauche mais on n'y sera jamais tous les deux en même temps : l'autre viendra à l'intérieur, ou prendra la profondeur...".