Real Madrid : Benzema évoque la confrontation contre le PSG

𝘐 𝘸𝘰𝘳𝘬 𝘩𝘢𝘳𝘥 𝘦𝘷𝘦𝘳𝘺𝘥𝘢𝘺 𝘵𝘰 𝘬𝘦𝘦𝘱 𝘸𝘪𝘯𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘪𝘵𝘭𝘦𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘱𝘭𝘢𝘺𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘰𝘤𝘤𝘦𝘳 𝘐 𝘭𝘰𝘷𝘦... Thanks to everyone ❤️🙏🏼🌟 #Nueve #Alhamdulillah #PremiosAS2021 #LaLigaSantander pic.twitter.com/gOhFCcUXJ3