Real Madrid : Benzema entre dans l'histoire du club et dépasse deux légendes

Karim Benzema écrit un peu plus l'histoire du Real Madrid ! L'attaquant des Merengues n'a pas marqué lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions face à Chelsea mais le Real s'est tout de même qualifié pour les demi-finales en l'emportant deux buts à zéro grâce à un doublé de Rodrygo. Mais l'attaquant français a pu fêter autre chose puisqu'il s'est emparé d'un nouveau record du côté de la Casa Blanca. Avec cette rencontre face aux Blues, Benzema a disputé son ... 131e match en Ligue des Champions sous le maillot du Real Madrid.

Benzema dans la légende

Un total incroyable pour un joueur arrivé en 2009 en provenance de l'Olympique Lyonnais et qui est aujourd'hui le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real derrière Cristiano Ronaldo. Benzema n'a rien lâché, année après année, finissant par devenir Ballon d'Or en 2022 et meilleur buteur de la Ligue des Champions la saison précédente. L'attaquant français devient maintenant le joueur de champ du Real avec le plus de matchs au compteur en Ligue des Champions, devant deux légendes qui sont Raúl (130 matchs) et Sergio Ramos (129). Iker Casillas, gardien de but historique du Real, reste cependant loin devant, avec 152 matchs disputés en C1 avec la Casa Blanca.