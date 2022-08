Real Madrid : Benzema deuxième meilleur buteur historique du club

Benzema devant Raul, mais encore très loin de Ronaldo

Karim Benzema est entré dans l'histoire du Real Madrid. Alors qu'il avait terminé la saison 2021-2022 sur un sacre en Ligue des Champions face à Liverpool le 28 mai dernier au Stade de France, l'attaquant et capitaine du club merengue a entamé l'exercice 2022-2023 de belle manière, ce mercredi soir à Helsinki. Après l'ouverture du score de David Alaba à la 39ème minute face à l'Eintracht Francfort lors de la Supercoupe d'Europe, Benzema a doublé la mise lors de la 65ème minute en reprenant un ballon centré par Vinicius Junior. En plus de placer le Real sur la voie royale pour le 5ème titre dans la compétition,De fait,. Il reste un chemin, immense, à parcourir avant de possiblement dépasser la référence qui n'est autre que Cristiano Ronaldo, le leader absolu avec un total de 450 buts marqués sous le maillot du Real Madrid. Avant le coup d'envoi de la Supercoupe d'Europe, le natif de Lyon a également été honoré en recevant son trophée de meilleur joueur de la saison 2021-2022 en Ligue des Champions, décerné par l'UEFA le 31 mai dernier.Comme le précise la Cadena Cope, Benzema figure également. Il est devancé par Telmo Zarra (335 buts avec l'Athletic Bilbao), Cristiano Ronaldo (450 avec le Real Madrid) et Lionel Messi, qui a trouvé le chemin des filets à 670 reprises sous le maillot du FC Barcelone (en 775 matchs).