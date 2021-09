Real Madrid : Benzema convoite toujours le Ballon d'Or

Pour Benzema, le Real n'est derrière personne en Ligue des Champions

Karim Benzema va retrouver une compétition qu'il apprécie, ce mercredi soir. A l'occasion du match de phase de poules entre l'Inter Milan et le Real Madrid dans le groupe D de la Ligue des Champions, l'ancien attaquant de l'OL va pouvoir mettre en avant certaines de ses ambitions alors qu'il vient d'inscrire un triplé en Liga face au Celta Vigo, en plus de délivrer une passe décisive (succès 5-2 du club merengue). Présent en conférence de presse avant la rencontre contre l'Inter (21 heures), le quadruple vainqueur de la C1 s'est confié sur le thème du Ballon d'Or. "Le Ballon d'Or fait rêver chaque joueur, mais le plus important reste ce que vous gagnez avec l'équipe. J'apprécie le fait de pouvoir aider mon club à remporter des titres. Je veux toujours montrer que je mérite d'évoluer au plus haut niveau., a-t-il affirmé.Éliminé de la Ligue des Champions par Chelsea avec le Real la saison dernière, Benzema, à 33 ans, a estimé que l'équipe dirigée par Carlo Ancelotti était capable de remporter le trophée, comme d'autres clubs. "La Ligue des champions, c'est la compétition la plus importante pour moi. Celle où il y a le plus de pression.. Nous, on est là, on a une bonne équipe et on va se battre pour gagner la Ligue des Champions. Pour nous, cette compétition est très importante", a affirmé le joueur qui, avec 71 buts dans l'épreuve, possède le même total que Raúl.