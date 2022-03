Acteur majeur de la qualification renversante du Real Madrid pour les quarts de finale de la Ligue des champions, Karim Benzema est un peu plus encore entré dans l'histoire du club merengue. Mercredi face au Paris Saint-Germain (3-1), l'international tricolore a claqué trois buts décisifs, atteignant par ailleurs la barre des 309 réalisations personnelles depuis qu'il porte le maillot madrilène. De quoi passer devant la légende Alfredo Di Stefano (308).



Et pour fêter cela, Karim Benzema a eu droit à un beau tee-shirt commémoratif, ainsi qu'à une photo au côté de son président, Florentino Perez. Sur ce fameux vêtement, le nom de Di Stefano trône en tête, et celui de Benzema est juste en-dessous, malgré son total de buts plus élevé. Mais peu importe pour KB9 qui a régalé ses supporters grâce à ce triplé inscrit en dix-sept minutes à peine et qui permet donc au Real Madrid d'espérer ajouter une quatorzième Ligue des champions à son palmarès.

👕🤝 Camiseta conmemorativa como tercer máximo goleador de la historia del Real Madrid.

3️⃣0️⃣8️⃣ Di Stéfano

3️⃣0️⃣9️⃣ @Benzema #RealFootball pic.twitter.com/g9xf2gk7JP

— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 11, 2022

Et maintenant Raul



Au classement des meilleurs buteurs du club, Benzema peut raisonnablement espérer rejoindre Raul puisque l'ancienne idole de Bernabeu compte 323 buts. Quant à atteindre Cristiano Ronaldo et ses 451 réalisations...