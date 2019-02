La finale de la dernière Ligue des Champions résume parfaitement la relation entre Zinédine Zidane et Gareth Bale. Un mélange d’incompréhension et de frustration pour le Gallois qui a pourtant été décisif dans la victoire. Mais cet épisode fut tellement marquant pour l’ancien de Tottenham qu’il avait décidé de quitter le Real si son entraîneur était resté. On connaît la suite et le choix du Tricolore de passer la main peu avant le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin.

"Je voulais désespérément entrer et quand je suis entré en jeu, j’étais encore fâché" Gareth Bale

Au sujet de cette finale, Bale avoue encore aujourd’hui pour FourFourTwo: "J’étais vraiment frustré. J’avais bien joué depuis mon retour de blessure et j’avais marqué 5 buts lors des 4 derniers matches de Liga, je sentais que je méritais de débuter. (…) Je voulais désespérément entrer et quand je suis entré en jeu, j’étais encore fâché, c’est probablement pour ça que j’ai fait ce que j’ai fait." Tout en contraste donc puisqu’il a terminé la finale avec un doublé, dont un but d'anthologie, et le titre d’homme du match…

Au final, lorsqu’il évoque ses relations avec Zidane, on comprend alors beaucoup de choses… "Il ne m’avait rien dit pour son départ, je n’ai plus parlé avec lui depuis la finale. Notre relation était bonne, mais je dirais qu’on n’était pas les meilleurs amis. C’est une relation professionnelle", assure-t-il. Limpide…