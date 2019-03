Amorcée avec le départ de Cristiano Ronaldo et Zinédine Zidane cet été, renforcée par un mercato quasiment inexistant, la chute du Real Madrid s’est matérialisée par une semaine catastrophique, où le roi d’Europe a été évincé de son trône, après trois ans de règne sans partage. Vaincus par l’Ajax en huitièmes de finale de la Ligue des Champions et défaits à deux reprises par le FC Barcelone, les Merengue ont également dit adieu à la Liga et à la Coupe du Roi. Une saison blanche, dont les prémices pouvaient être décelés dès cet été.

🌓 Le crépuscule avait débuté avec les départs de Zidane et Ronaldo.



🌒 Le mercato laissait ensuite envisager un déclin.



🌑 Cette élimination marque donc une fin au Real Madrid et annonce des changements majeurs. — 𝐁𝐞𝐧𝐣𝐚𝐦𝐢𝐧 𝐃𝐚 𝐒𝐢𝐥𝐯𝐚 (@BenjDaSilva) March 5, 2019



Le départ de Zinédine Zidane



Arrivé au Real Madrid en 2016, Zinédine Zidane y aura quasiment tout gagné. Neuf trophées, dont trois Ligue des Champions d’affilée. L’entraîneur français n’a pourtant pas attendu d’être remercié par son président pour annoncer son départ. Il a préféré le faire cet été, au sommet de son art, et à la surprise générale. Une décision mûrement réfléchie, qu’il avait expliquée en conférence de presse : « Cette équipe doit continuer à gagner et elle a besoin d'un changement pour continuer à gagner. Elle a besoin d'un autre discours, d'une autre méthode de travail, c'est pour ça que je m'en vais […] Après trois Ligues des Champions... Je suis là pour gagner, je déteste perdre. Si je pense que je ne peux pas gagner, je préfère partir […] Ce club veut continuer à gagner. Avec moi, cela aurait peut-être été compliqué. C’est le moment de partir. »

Zinédine Zidane savait donc qu’il aurait été compliqué de continuer à enchaîner les victoires sans changement au Real Madrid. Et le départ de Cristiano Ronaldo y est sûrement pour quelque chose.

Cristiano Ronaldo n’a pas été remplacé



Après neuf saisons passées au Real Madrid, Cristiano Ronaldo a annoncé son départ cet été, à la surprise générale également. Avait-il vu les mêmes signes annonciateurs que Zinédine Zidane ? Quoi qu’il en soit, Florentino Pérez n’a pas souhaité remplacer le meilleur buteur de l’histoire de son club par une autre pointure européenne. Le président a tout misé sur les stars déjà présentes dans l’effectif merengue, comme Gareth Bale ou Isco. Beaucoup d’espoirs avaient été placés dans le Gallois, censé être libéré du poids du Portugais. Régulièrement blessé, il n’a pas su se montrer à la hauteur. Depuis son dernier but au Santiago-Bernabéu, en septembre dernier, 37 joueurs ont marqué sur la pelouse du Real Madrid. Vinicius et Mariano Diaz ont bien été recrutés, mais ils n’avaient pas pour objectif de remplacer le Portugais, mais de préparer l’avenir.



La grosse erreur de Florentino Pérez a ainsi été de ne pas avoir remplacé Cristiano Ronaldo par un joueur capable de marquer une grosse trentaine de buts par saison, à l’instar d’un Lewandowski, Kane ou autres Icardi. L’apport de Cristiano Ronaldo au Real Madrid a-t-il été minimisé par les pontes de la Maison Blanche ? Avant l’arrivée de CR7, le club espagnol restait sur cinq éliminations de suite en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Avec Ronaldo, le Real Madrid a remporté quatre fois la compétition, a échoué autant de fois en demi-finales, et n’a été éliminé qu’une seule fois en huitièmes de finale. Luka Modric avait d’ailleurs souligné le vide laissé par Cristiano Ronaldo, en début de semaine en conférence de presse. Même son de cloche pour Ruud Gullit, à beIN SPORTS : « Le Real Madrid n’a plus Cristiano Ronaldo. C’est 50 buts en moins. »

⚪️ Real Madrid’s recent Champions League record:



Before Ronaldo:

04/05: R16

05/06: R16

06/07: R16

07/08: R16

08/09: R16



With Ronaldo:

09/10: R16

10/11: SF

11/12: SF

12/13: SF

13/14: W

14/15: SF

15/16: W

16/17: W

17/18: W



After Ronaldo:

18/19: R16 pic.twitter.com/VhoeMgyjCu — ODDSbible (@ODDSbible) March 6, 2019



Et maintenant ?



Eliminé de la Coupe du Roi et distancé en Liga, le Real Madrid pouvait encore espérer sauver sa saison en Ligue des Champions. Mais là encore, des décisions douteuses ont été prises. Alors que le Real Madrid menait 2-1 contre l’Ajax en huitième de finale aller, Sergio Ramos a écopé d’un carton jaune forcé en toute fin de rencontre, afin d’être libéré d’une éventuelle suspension pour les quarts de finale. Une décision lourde de conséquences, puisque le Real Madrid, sans son capitaine, a été éliminé par l’Ajax au match retour mardi soir. Sans Sergio Ramos, la Maison Blanche avait pourtant perdu ses quatre derniers matchs en Ligue des Champions.

Se recordará por los siglos de los siglos la decisión de Ramos de forzar tarjeta para llegar limpio a cuartos...



Bueno, estos son los cuatro últimos partidos de Champions del Madrid en los que no ha jugado Ramos:



Madrid 1-3 Juve

CSKA 1-0 Madrid

Madrid 0-3 CSKA

Madrid 1-4 Ajax — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) March 5, 2019



Arrivé au bout d’un cycle qui lui aura vu dominer l’Europe durant trois saisons, le Real Madrid va désormais devoir entamer une nouvelle ère. Une reconstruction qui passera déjà par la nomination d’un nouvel entraîneur. José Mourinho pourrait, à cette occasion, effectuer son grand retour à Madrid. Le Real devra ensuite réaliser un mercato très intelligent, en se séparant de ses joueurs arrivés en fin de cycle (Marcelo, Bale, Isco…) et en remplaçant finalement Cristiano Ronaldo. Le club espagnol aurait d’ailleurs fait d’Eden Hazard sa priorité. Le chantier est ouvert.