Real Madrid - Ancelotti : "On peut le faire"

Modric veut démontrer que le Real est "la meilleure équipe du monde"

L'espoir est évidemment présent côté Real Madrid. Habitué aux renversements cette saison en Ligue des Champions, comme face au PSG et à Chelsea, le club merengue devra effectuer une nouvelle remontée afin de possiblement atteindre la finale de la Ligue des Champions. Une semaine après avoir été défait par Manchester City à l'Etihad Stadium en demi-finale aller (4-3), le Real compte bien battre la formation de Pep Guardiola, mercredi soir sur la pelouse du Santiago Bernabeu. Sacré champion d'Espagne pour la 35ème fois de son histoire durant le week-end, le Real possède des arguments aux yeux de Carlo Ancelotti. ", a-t-il affirmé en conférence de presse, puis de confier : "On peut le faire".Le technicien âgé de 62 ans a affirmé qu'il pourrait prendre sa retraite des bancs de clubs après la fin de son contrat prévu en 2024, comme il l'a annoncé à Prime Video., a jugé Ancelotti. Le premier entraîneur de l'histoire à remporter les cinq grands championnats du football européen a précisé les raisons de cette possibilité. "J'aimerais passer du temps avec mes petits-enfants, aller en vacances avec ma femme, il y a tant de choses que j'ai négligées et que j'aimerais faire. Aller dans des tas d'endroits où je ne suis jamais allé".Luka Modric, qui a précédé son entraîneur devant la presse, s'est montré convaincu des chances du Real de prendre le meilleur sur City. "Ce club a remporté de nombreux grands matchs et est celui qui compte le plus de Ligues des Champions (13). Nous irons sur le terrain avec beaucoup de foi et de personnalité, de l'énergie et de l'agressivité., a affirmé le milieu de terrain âgé de 36 ans. Par ailleurs, le Ballon d'Or 2018 a répondu à certaines critiques sur la chance du Real dans la compétition. "Laissez-les continuer à penser ce qu'ils veulent. Vous n'arrivez pas ici par hasard. Cette opinion est injuste et nous fait rire, mais chacun peut dire ce qu'il veut", a notamment confié Modric.