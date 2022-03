Real Madrid : Ancelotti "convaincu" de renverser le PSG

Ancelotti pense que Mbappé "va pouvoir jouer"

Visiblement, le Real Madrid se croit largement capable de renverser le PSG, mercredi soir au Santiago Bernabeu en 8ème de finale retour de la Ligue des Champions (21 heures). Défait à l'aller, le 15 février dernier, sur la marge minimale après l'exploit de Kylian Mbappé (1-0), le Real n'aura pas besoin d'enchaîner les buts face au club de la capitale afin de passer au tour suivant. Carlo Ancelotti s'est montré conscient de cette réalité, ce mardi en conférence de presse, convaincu que le Real se qualifiera. "Je sens que l'équipe est bien. Elle est motivée et sereine et je suis sûr qu'on va faire un grand match demain.Même si le PSG doit penser la même chose", a-t-il affirmé dans des propos relatés par L'Equipe.Le technicien italien a retenu un groupe de de 24 joueurs pour la réception du PSG, dont notamment Karim Benzema, Eduardo Camavinga mais également Toni Kroos, longtemps incertain. Le cas de Kylian Mbappé, touché lundi lors de l'entraînement dans un duel avec Idrissa Gueye a également été évoqué par l'entraîneur du Real Madrid, qui n'a pas tellement douté de la présence du champion du monde 2018 sur la pelouse du Bernabeu. "J'ai été footballeur et je ne souhaite jamais qu'un joueur soit blessé.Après, il n'y a pas un plan que pour contrecarrer Mbappé, mais aussi pour Neymar, Messi...", a jugé Ancelotti, appelant ses joueurs à "mettre de l'intensité pendant quatre-vingt-dix minutes. Et de faire un match intelligent sans devenir fous".Rappelant que le leader de Liga n'avait pas "besoin d'un score fleuve" face au PSG, le natif de Reggiolo a noté une véritable amélioration de ses troupes sur le plan physique par rapport au match aller, lors duquel Karim Benzema et Ferland Mendy (qui sera suspendu, comme Casemiro) revenaient de blessures.. On a vu le meilleur PSG à l'aller et j'espère que demain on verra le meilleur Real Madrid. Avec un Karim (Benzema) qui est redevenu le Karim qu'il était avant sa blessure", a-t-il prévenu.