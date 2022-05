Real Madrid - Ancelotti : "C'est le plus grand club du monde"

: "C'est encore plus dingue (que Paris et Chelsea), car ça c'est joué dans les derniers moments.. Après l’égalisation, Paris l’a eu aussi, c’était la même chose, on savait qu’on avait le momentum. Des équipes comme City, avec Guardiola, ont un style. Nous c’est plus un bloc, offensif et défensif, et on s’entraîne tactiquement. C’est incroyable les émotions. Vivre ça, c’est incroyable. C’est pour ça qu’on devient joueur de foot et qu’on rêve d’être dans des clubs comme ça. On va tout donner en finale, ça va être dur. On l’a déjà fait trois fois, on espère qu’on va le faire quatre fois".: "Je suis très heureux, on a joué un grand match. A la fin, on a été capable d’égaliser et dans le temps additionnel, on a été psychologiquement plus fort pour gagner le match. C’est l’histoire de chaque club. Tous les joueurs sont focalisés sur nos objectifs et connaissent l’histoire de ce maillot.: "Quand on était mieux, on était qualifiés pour la finale. On était à 1-0, on avait le match sous contrôle et eux ils ont commencé à jouer haut avec Militao, Asensio, Vinicius, Rodrigo, et ils ont réussi à marquer. Non, je savais que nous n'étions pas en finale (à la 90ème) mais on était proches.. Il a manqué un petit truc en première période, on a pas réussi à donner de la continuité. En deuxième, quand on était mieux, on a réussi à marquer puis ensuite il y a eu ces 2 minutes".