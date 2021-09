L'ancien président du Bayern Munich, Uli Hoeness, affirme que le rêve de David Alaba était de jouer pour le FC Barcelone et non pour les Merengue. Alaba a quitté les champions allemands sur un transfert gratuit au cours de l'été afin de rejoindre le Real Madrid dans l'une des meilleures signatures de la fenêtre de transfert. "Il [Alaba] m'a dit une fois : "mon rêve est de jouer pour Barcelone un jour"", a déclaré Hoeness à Bayern 1. "Je lui ai donc demandé s'il voulait négocier".

"Le Barça n'est plus un modèle"

Le Bayern affronte le FC Barcelone mardi en Ligue des Champions, et les Bavarois n'ont plus le club catalan comme modèle désormais."Barcelone n'est plus un modèle pour nous", a ajouté Hoeness. Le Bayern est le favori parce que Barcelone ne peut pas être à son meilleur niveau en raison des ventes de joueurs importants et de ses problèmes économiques."