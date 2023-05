Real - City : Guardiola prévient avant le retour, les Skyblues n'auront pas le même visage

Manchester City a réussi à arracher un match nul lors de la demi-finale aller de Ligue des Champions face au Real Madrid. Du côté du stade Santiago-Bernabeu, les hommes de Pep Guardiola ont finalement fait un nul 1 but partout grâce à un missile de Kevin De Bruyne pour égaliser. Mais le Real Madrid a fait peur aux Cityzens, qui devront tout donner au retour chez eux afin de se qualifier pour la finale. Pep Guardiola, le coach des Skyblues, a d'ailleurs pris la parole en conférence de presse après le match et il a assuré que son équipe n'aurait pas le même visage lors de cette demi-finale retour à l'Etihad.

"Maintenant, c'est comme un play-off. On sait exactement ce dont ils sont capables. Peut-être qu'ils feront des ajustements, peut-être pas. On devra essayer d'attaquer mieux. On essaiera d'ajuster certains détails au retour, pour être plus fluide, et jouer avec un peu plus de rythme. On jouera à la maison, et on sait qu'on se sent plus à l'aise devant notre public", a confié le coach catalan, qui veut se qualifier devant son public. Autant dire que le match s'annonce déjà bouillant, avec une issue indécise à l'heure actuelle. Mais Pep Guardiola veut oublier l'échec de l'an passé et venir à bout des Merengues cette fois-ci.