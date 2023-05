Real - City : Camavinga bat un record de précocité en demi-finale de C1

Le Real Madrid et Manchester City sont dos à dos avant la demi-finale retour de Ligue des Champions. Au Santiago Bernabéu, les deux formations ont fait match nul (1-1). Kevin De Bruyne ayant répondu à Vinicius Jr. Cela promet un match retour bouillant en Angleterre. Et lors de ce retour, Eduardo Camavinga sera attendu au tournant. Car le jeune Français a connu un match fait de haut et de bas. D'abord passeur décisif pour le Brésilien, le finaliste du Mondial 2022 a ensuite été à l'origine du but des Skyblues en perdant le ballon dans sa moitié de terrain. Mais Carlo Ancelotti a tout de même valorisé le match de son jeune latéral gauche, qui a d'ailleurs battu un record de précocité en demi-finale de Ligue des Champions.

Ainsi, l'ancien joueur du Stade Rennais est devenu le plus jeune joueur à délivrer une passe décisive en demi-finale de Ligue des Champions. Âgé de 20 ans et 180 jours, il a offert l'ouverture du score à Vinicius Jr après un superbe rush et celui lui permet de devancer Trent Alexander-Arnold, le latéral de Liverpool. Ce dernier avait 20 ans et 212 jours lorsqu'il a délivré une passe décisive en demi-finale de la coupe aux grandes oreilles. Camavinga continue donc sa belle progression à son nouveau poste, lui qui voudra tout donner en Angleterre pour aider les Merengue à se qualifier pour une deuxième finale de Ligue des Champions consécutive.