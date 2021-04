Real-Chelsea : Kanté a impressionné

S'il n'y a pas eu de vainqueur ce mardi au terme de la demi-finale aller de Ligue des champions qui opposait le Real Madrid à Chelsea (1-1), il est un joueur qui a de son côté remporté tous les suffrages. Flamboyant au milieu de terrain, N'Golo Kanté a surclassé tous ses adversaires et a été récompensé du titre de "meilleur homme du match".

Intéressant dans la construction, le Londonien a abattu un travail phénoménal avec une intensité et une justesse de tous les instants. Intenable, il est même parvenu à réussir plus de dribbles (6) que toute l'équipe du Real Madrid réunie (5) lors de cette rencontre européenne. Un temps mis sur le banc à l'arrivée de Thomas Tuchel, le milieu international français a su retrouver son meilleur niveau pour redevenir un rouage essentiel chez les Blues.

🇫🇷 Spectacular in attack and defence! N'Golo Kanté takes the plaudits after a brilliant display in Madrid for Chelsea 🥇

👉 You can vote for @nglkante to win the Player of the Week prize tomorrow when the poll opens...#UCLPOTM | #UCL pic.twitter.com/sDe1Rb2jUg

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 27, 2021