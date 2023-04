Real : Carlo Ancelotti soutient pleinement Valverde après l'agression de Baena

C'était l'une des images marquantes de la dernière journée de Liga. Après la rencontre entre le Real et Villareal (2-4), Federico Valverde s'est jeté sur Alex Baena. Une agression violente qui a contraint l'ailier de Villareal à déposer plainte contre le milieu de terrain. En guise de justification, l'entourage du joueur avait expliqué que Baena avait tenu des propos injurieux au sujet de la grossesse compliquée de la compagne de Valverde.

"Il a des qualités humaines extraordinaires"

En conférence de presse avant leur match de Ligue des Champions contre Chelsea, Carlo Ancelotti et David Alaba ont tenu à défendre le joueur qui "a des qualités humaines extraordinaires" selon son coach. Cadre du vestiaire du Real, l'expérimenté défenseur autrichien n'a pas manqué de rappeler que Valverde "avait le soutien de tout le monde".

À la fin de la rencontre entre le Real et Villareal, une bagarre avait éclaté entre les deux hommes sur le parking des joueurs. Dans un communiqué, Alex Baena s'est plaint des insultes et des menaces pesant sur lui et sa famille depuis les faits. "Samedi dernier, j'ai été agressé par un collègue de travail à la fin du match contre le Real Madrid. Après ce qu'il s'est passé, plusieurs déclarations ont été diffusées, supposément faites par son entourage, dans lesquelles il se disait que j'aurais souhaité du mal à un membre de sa famille", a-t-il publié sur son compte Twitter.