Rafinha et la souffrance de la Remontada

Il n'y a personne de plus légitime que lui pour évoquer la fameuse "Remontada" de mars 2017. Rafael Alcantara, dit Rafinha, qui vient de vivre plusieurs mois au PSG, se trouvait dans le camp d'en face à l'époque, lui qui s'est confié au Parisien avant le 8e de finale aller de Ligue des champions, ce mardi, face à son club de toujours.

"Quel club n'aurait pas souffert après la Remontada ?"

« Quel club n'aurait pas souffert après la remontada ?, questionne ainsi Rafinha, revenant sur le camouflet historique (6-1) du PSG au Camp Nou, après s'être imposé 4-0 à l'aller. On a l'occasion de se rattraper, de réaliser un grand match et de s'enlever cette épine du pied. » Selon Rafinha, ce n'est pas à lui d'aider ses coéquipiers qui avaient vécu cet enfer à l'époque. « Non Ils n'ont pas besoin d'aide pour savoir qu'ils ont une opportunité énorme, pour trouver de la motivation pour un tel match. Je peux vous dire que tous les joueurs de ce club ont envie d'entrer sur le terrain et de gagner cette rencontre. La clé, ce sera cette motivation que tout le monde trouvera pour pouvoir battre le Barça, »