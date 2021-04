Quelles solutions offensives pour le Bayern ?

Il est de retour ! Un peu plus de deux semaines après avoir été victime d’une entorse ligamentaire du genou droit lors du match qualificatif à la Coupe du monde 2022 entre la Pologne et Andorre, Robert Lewandowski, à qui on prédisait un mois d’absence, était lundi à l’entraînement du Bayern Munich. Mais le meilleur buteur de Bundesliga, qui n’est qu’à cinq réalisations du record historique de Gerd Müller (40 buts en 1971-1972), s’est contenté de courir et ne sera donc pas là mardi soir pour le quart de finale retour de Ligue des champions contre le PSG au Parc des Princes.



> Le Bayern ne se rassure pas avant Paris <



Une absence très préjudiciable pour les champions d’Europe en titre, qui avaient multiplié les tirs (31 au total) face à des Parisiens ultra-efficaces, au contraire de leurs hôtes. Autre absent lors de la défaite de mercredi dernier en Bavière (2-3), Serge Gnabry, testé positif au Covid-19 à la veille de ce premier remake de la dernière finale de la C1, ne sera pas non plus de la partie dans l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud. Autant dire qu’Eric Maxim Choupo-Moting, héros parisien du quart de finale contre l’Atalanta l’an dernier, devrait de nouveau avoir l’occasion de se montrer dans son ancien jardin.

Musiala buteur samedi

Parfois moqué dans la capitale, notamment après son incompréhensible raté face à Strasbourg qui avait le tour du monde, l’international camerounais a été tout sauf ridicule la semaine dernière. Après une tête sur la barre transversale de Keylor Navas dès la deuxième minute, il a réduit l’écart peu avant le repos, toujours de la tête. « Choupo » n’a évidemment pas les qualités de « Lewy », mais il a encore prouvé qu’il pouvait rendre service. Suffisamment pour renverser ses anciens coéquipiers parisiens mardi ? Sur les côtés, il va encore être épaulé par Leroy Sané et Kingsley Coman, même si ce dernier s’est fait une petite frayeur samedi contre l’Union Berlin (1-1), sortant prématurément après avoir été touché à un genou.





Et alors que Thomas Müller, lui aussi buteur de la tête à l’aller, évoluera de nouveau en soutien de Choupo-Moting, Hansi Flick ne disposera pas de nombreuses solutions offensives. Voire de solutions tout court, car le club bavarois aura, comme à l’aller, un banc très peu fourni. En fonction du scénario du match, le prodige Jamal Musiala (18 ans) pourrait entrer en jeu à Paris. Le jeune milieu offensif, qui bat tous les records de précocité du Bayern, a effectué ses débuts avec la Mannschaft il y a trois semaines. Et il est en forme, puisque c’est lui qui a ouvert le score samedi. Suffisant pour se voir offrir une chance face aux Parisiens ?