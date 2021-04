Quelle défense pour le PSG face au Bayern ?

Les matchs s'enchaînent et les casses-têtes pour Mauricio Pochettino également. Si Alessandro Florenzi est susceptible de faire son retour après un test positif au Covid-19 et dix jours d'isolement, c'est Marquinhos qui va quitter la défense pour rejoindre l'infirmerie. Victime d'une lésion à l'adducteur droit lors du quart de finale aller de Ligue des Champions à Munich la semaine dernière, le Brésilien se dirige vers un forfait. Le capitaine parisien laisse donc une place vacante dans la charnière des champions de France. Au moment où des certitudes commençaient à émerger sur les côtés malgré les absences de Layvin Kurzawa ou Juan Bernat, la défense centrale va devoir être remaniée autour d'un Presnel Kimpembe plus attendu que jamais dans un rôle de leader. Cette fois, le redoutable Robert Lewandowski pourrait se présenter à la pointe de l'attaque adverse et cela change beaucoup de choses.

La présence du Président Nasser Al-Khelaïfi à la séance du jour au Centre Ooredoo#𝗣𝗦𝗚𝗙𝗖𝗕 pic.twitter.com/FDoslj3Fk0 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 12, 2021

Danilo, défenseur par défaut ?

Pour conserver le but d'avance ramené du déplacement en Bavière, le PSG va avoir besoin d'un grand Keylor Navas et d'un nouveau sacrifice de Danilo Pereira. Alors que le positionnement en défense centrale du milieu de terrain avait beaucoup fait parler durant la phase de poules de la Ligue des Champions, le Portugais pourrait avoir besoin de retrouver ce poste qui n'est pas le sien pour un match à élimination directe. C'est en tout cas dans ce sens qu'est allée sa titularisation à Strasbourg ce samedi (1-4). Il a été associé à Presnel Kimpembe en défense centrale pendant 90 minutes. Un moyen de lui donner quelques repères avant la reconduction de ce duo dans la plus prestigieuse des compétitions européennes ? C'est très probable.

🎙️💬 Mauricio Pochettino : "Nous verrons demain pour @marquinhos_m5. Il pourrait faire partir du groupe." #PSGlive#𝗣𝗦𝗚𝗙𝗖𝗕 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 12, 2021

L'ancien de Porto avait déjà reculé d'un cran sur la pelouse de l'Allianz Arena la semaine passée quand Marquinhos a cédé sa place à Ander Herrera. Sans briller, il s'était contenté de s'adapter pour limiter la casse car Mauricio Pochettino n'a pas vraiment d'autre choix. Abdou Diallo est attendu dans le couloir gauche où il a été intéressant depuis son repositionnement et Thilo Kehrer, malgré le soutien des supporters, n'est qu'une solution de secours derrière Florenzi et Dagba sur le côté droit. Comme la semaine passée, le PSG va affronter le Bayern Munich avec une défense bricolée. Et une nouvelle fois, les Parisiens vont devoir espérer que cela suffise.