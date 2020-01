Quatre matchs de plus en Ligue des Champions ?

Et s’il fallait désormais disputer 17 rencontres pour remporter la Ligue des Champions ? C’est en tout cas bien parti pour. Selon le Times, un consensus existerait entre l’UEFA et l’association européenne des clubs (ECA) autour d’une nouvelle formule de la C1, qui comprendrait quatre rencontres supplémentaires. Plusieurs hypothèses seraient à l’étude : faire des groupes de six équipes, ou diviser la phase de poules en deux phases, comme cela se faisait dans le passé. Ainsi, chaque finaliste de la prestigieuse compétition européenne disputerait pas moins de 17 rencontres par saison sur la scène continentale, contre 13 aujourd'hui. Cette nouvelle formule serait sur le point d’être proposée, avant d’être appliquée d’ici à 2024. Alors que l'idée d'une ligue semi-fermée est voulue par les grands clubs européens, une chose est sûre : la C1 sous sa forme actuelle vit ses dernières saisons.