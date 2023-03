Quand Pep Guardiola ironise... sur Julia Roberts

Mardi soir, Manchester City s’est très largement imposé face au RB Leipzig (7-0). Désormais en quarts de finale de la Ligue des Champions, les Cityzens peuvent encore croire à un sacre en fin de saison. Ce serait une première dans l’histoire du club. En conférence de presse d’après-match, Pep Guardiola a relativisé un potentiel nouvel échec dans cette compétition avec son brin d’humour habituel.

« Je suis un échec en Ligue des champions. Et si je gagne la Ligue des champions trois fois de suite, je serai toujours un échec. J’ai trois idoles dans ma vie. Michael Jordan, Tiger Woods et Julia Roberts. Julia Roberts est venue à Manchester il y a quelques années. Elle est venue à une période où nous étions meilleurs que United, et elle est pourtant allée rendre visite à United plutôt qu’à City. C’est pourquoi même si je gagne la Ligue des champions, cela fera toujours de moi un échec d’avoir été snobé par Julia Roberts, et ça ne compensera pas cette déception.»