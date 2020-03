Quand même de l’ambiance au Parc des Princes ?

Ou comment un stade vide peut quand même, un peu, vibrer… Premier huitième de finale retour de la Ligue des champions disputé à huis clos, en raison de l’épidémie de coronavirus, le match entre Valence et l’Atalanta ne manquait pas totalement d’ambiance mardi soir. Car les supporters du club ché avaient envahi les alentours de Mestalla, et n’ont eu de cesse de chanter leur amour pour leurs protégés, battus 4-1 à l’aller en Italie. Et qui, malgré ce soutien venu de l’extérieur du stade, n’ont pas réussi l’exploit, s’inclinant même au final 4-3 contre les épatants bergamasques.

"Notre équipe a besoin de nous"

Mercredi soir, les Parisiens pourraient se retrouver dans une configuration similaire. Avec, on l’espère, un tout autre épilogue. Car leur match retour contre le Borussia Dortmund, trois semaines après une défaite 2-1 en Allemagne, va également se jouer sans spectateurs en tribunes. Et les supporters parisiens comptent aussi jouer au mieux leur "rôle de douzième homme", annonce le Collectif Ultras Paris (CUP) dans un communiqué, appelant "à une mobilisation sans précédent", et ce "afin d’apporter un soutien inconditionnel" à leur club : "Plus que jamais, notre équipe a besoin de nous".



Quelle mobilisation ?

D’après Le Parisien, le CUP aurait été autorisé à disposer des banderoles d’encouragement dans les travées de l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud. Et les fans parisiens ont déposé une demande de rassemblement devant le Virage Auteuil auprès de la préfecture de police de Paris, qui a confirmé à L’Equipe qu’un "un dispositif adapté pour le sécuriser" avait été prévu. Reste à savoir quelle sera l’ampleur de cette mobilisation, puisque, sauf exception, les rassemblements de 1000 personnes sont désormais interdits dans l’Hexagone, comme l’a signifié le ministre de la santé, Olivier Véran, dimanche.