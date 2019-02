PSG-Verratti: "Un match magnifique à disputer"

Marco Verratti a pu rejouer ce samedi, à l'occasion de la venue des Girondins de Bordeaux au Parc des Princes, pour le compte de la 24e journée de Ligue 1 (1-0). Le milieu de terrain international italien en a terminé avec ses pépins physiques, et devrait être un élément essentiel du club de la capitale, mardi prochain, pour le déplacement des Rouge et Bleu à Old Trafford, en huitième de finale aller de Ligue des champions.

"Je suis très content d’avoir pu retrouver les terrains après ces trois semaines d’absence. Tout le monde a envie d’être à mardi, ce sera un magnifique match à disputer", a expliqué l'ancien prodige de Pescara.