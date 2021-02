Les choses sérieuses vont enfin débuter pour le Paris Saint-Germain. Du moins sur la scène européenne. Déjà en pleine bagarre pour la conservation de son titre en Ligue 1, le club parisien va disputer ce mardi un huitième de finale aller de feu en Ligue des champions, face au FC Barcelone. Finaliste de la compétition l'an passé avec son équipe, Marco Verratti veut remettre le couvert.



Préservé ce samedi face à Nice (2-1) après avoir été victime d'un choc à la hanche lors du "Classique" face à l'OM (2-0), l'Italien devrait être présent au Camp Nou pour aider le PSG à bien figurer face aux Blaugrana. Et Verratti voit même plus loin : "C'est un huitième de finale important. On a eu une très grande expérience l'an dernier en Champions League et on veut essayer de refaire un très grand parcours."







Privé de Neymar et d'Angel Di Maria pour ce match aller, le Paris Saint-Germain espère que son "petit hibou" saura le porter vers la victoire, aidé qu'il sera par Kylian Mbappé, Keylor Navas ou encore Marquinhos. Une colonne vertébrale retrouvée pour le PSG et un atout de taille qui ne sera pas de trop face aux Barcelonais.