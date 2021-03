PSG : Verratti présent face au Bayern Munich ?

Le PSG va avoir devant lui un calendrier pour le moins chargé après cette trêve internationale sur le plan qualitatif. Lancée dans la course au titre en Ligue 1 avec sa position de leader, l'équipe de Mauricio Pochettino devra affronter le LOSC de Christophe Galtier, samedi au Parc des Princes (17 heures) d'abord, avant de penser au Bayern Munich. Les deux formations possèdent le même nombre de points au classement en Ligue 1 mais le club de la capitale peut se targuer d'une différence de buts supérieure (63 points, +46 contre +31). Le dernier match entre les deux équipes s'est déroulé en Coupe de France, avec une nette victoire du PSG (3-0, le 17 mars dernier).

𝐁𝐚𝐜𝐤 𝐭𝐨 𝐛𝐚𝐜𝐤 : Marco Verratti 🆚 @LParedss

Nos 2️⃣ Parisiens se connaissent-ils si bien? 😏 pic.twitter.com/eM1vNu6LuN



— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 30, 2021

Préserver face à Lille ?

La présence de Marco Verratti pour le choc de samedi paraît plus qu'incertaine. Victime d'une contusion à la cuisse gauche suite à un coup reçu en Bulgarie sous le maillot de l'Italie, dimanche (0-2), le milieu de terrain est rentré à Paris ce mercredi. L'Equipe indique qu' à moins "d'une évolution très favorable de sa grosse contusion", le natif de Pescara sera forfait face à Lille. En revanche, il pourrait bien tenir sa place face au Bayern Munich, à l'occasion des quarts de finale de la Ligue des Champions (7 et 13 avril). "Le club de la capitale se veut très prudent avec un joueur aussi important que fragile, quitte à le préserver lors du choc de la Ligue 1, samedi contre Lille", précise la source, qui relate que le PSG est "plus optimiste" pour une présence en Allemagne, lors du match aller de la prestigieuse compétition européenne.



Du côté du Bayern Munich, le champion d'Europe en titre devra trouver une solution afin d'évoluer sans son atout offensif numéro 1, Robert Lewandowski, victime d'un étirement ligamentaire au genou droit et forfait pour la confrontation face au PSG. Les prochains jours devraient dessiner une tendance un peu plus nette concernant la présence possible de Verratti car Pochettino tiendra une conférence de presse avant la rencontre face à Lille et devrait, à n'en pas douter, donner des nouvelles de son milieu de terrain.