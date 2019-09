PSG-Verratti: "Icardi est magnifique"

S’il a tremblé durant tout le mercato estival, la faute notamment au feuilleton Neymar, Marco Verratti a finalement pleinement apprécié le travail de ses dirigeants, capables d’attirer Mauro Icardi après avoir recruté Idrissa Gueye ou Ander Herrera. Et s’il voit forcément d’un bon œil, l’arrivée de joueurs à même d’évoluer en sentinelle, l’international italien est surtout grand fan de l’attaquant argentin.

"Mauro a joué seulement trente minutes avec nous. Il doit bénéficier d’un temps de jeu plus important pour connaître notre façon de jouer, mais c’est un joueur avec lequel il est facile d’évoluer sur le terrain. C’est un attaquant de surface capable de marquer à tout moment, a-t-il ainsi souligné en conférence de presse à la veille d’affronter le Real Madrid en Ligue des champions. C’est un joueur très utile, habile techniquement, on peut lui donner le ballon pour faire remonter l’équipe. Il sait jouer avec ses coéquipiers. On doit attendre un peu pour voir le vrai Icardi parce qu’il est resté dehors un moment. Mais c’est un joueur fantastique, peu d’attaquants ont cette qualité devant le but."