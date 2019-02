PSG: Verratti et Kehrer sous la menace d'une suspension

Thomas Tuchel doit déjà composer avec les blessures de Neymar, Cavani et Meunier pour composer son effectif pour le huitième de finale de la Ligue des champions face à Manchester United. Et s'il a enregistré le retour de Marco Verratti, l'entraîneur allemand serait bien inspiré de rappeler à son milieu de terrain qu'il sera suspendu au prochain carton jaune... Pour rappel, Daniele Orsato, compatriote transalpin du milieu parisien sera au sifflet pour cette rencontre qui va se dérouler ce mardi soir à Old Trafford.

Verratti n'est pas le seul joueur du PSG dans ce cas de figure puisque c'est également le cas de Thilo Kehrer (mais aussi de Neymar, absent). Dans le camp de Manchester United, Nemanja Matic manquera le match retour s'il venait à écoper d'un carton jaune.