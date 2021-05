Réputé pour son expérience, sa poigne et son caractère bien trempé, Björn Kuipers a été au centre des débats, ce mardi, pour la seconde manche entre Manchester City et le Paris Saint-Germain (2-0). Selon plusieurs joueurs parisiens, l'arbitre néerlandais aurait tenu des propos insultants pendant la rencontre. Une confidence faite par Ander Herrera, d'abord, au micro de RMC Sport. « L’arbitre a dit 'f*** off' à Leandro Paredes. Si on dit ça, on a une sanction de trois ou quatre matchs », a lâché le milieu de terrain espagnol, d'ordinaire toujours très policé dans ses sorties.

Une version confirmée par son compère Marco Verratti. « L'arbitre m'a aussi insulté. Il m'a dit 'f*** you'. Si moi je le dis, je prends dix matchs. Mais lui, il ne prend rien... Il m'a insulté, il m'a dit 'f*** you'. Moi je parle, mais jamais je n'insulte. Pour lui c'est normal, pour nous on prend dix matchs. Bon, c'est comme ça. On va promettre qu'on va se battre encore chaque année pour gagner cette Ligue des Champions. »